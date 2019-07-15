Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов продолжит карьеру в "Авангарде"

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Войнов, начинавший свою карьеру в челябинском "Тракторе", выиграл два Кубка Стэнли в составе "Лос-Анджелеса" и Кубок Гагарина с петербургским СКА. Он является олимпийским чемпионом 2018 года, на турнире в Пхёнчхане Войнов был признан лучшим защитником и вошел в символическую сборную.

9 апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была вдвое сокращена. НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

Омский "Авангард", выступающий в подмосковной Балашихе из-за проблем с домашней ареной, по итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ занял четвертое место в Восточной конференции. В плей-офф омский клуб вышел в финал, где уступил ЦСКА (счет в серии 0-4).