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Бокс

Поветкин планирует провести следующий бой до конца 2019 года

В ночь на воскресенье в Лондоне россиянин победил по очкам британца Хьюи Фьюри

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин проведет следующий бой до конца 2019 года. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В ночь на воскресенье Поветкин единогласным решением судей победил британца Хьюи Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок прошел в Лондоне.

"Есть такой план, что Саша проведет бой до конца года", - сказал Рябинский.

В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
Бокс
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