Поветкин победил Хьюи Фьюри в Лондоне в бою за титул интернационального чемпиона WBA

Поветкин впервые вышел на ринг после поражения от британца Энтони Джошуа, на кону поединка с которым стояли три чемпионских титула по престижным версиям. В сентябре прошлого года российский боксер проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. После этого он перенес операцию на обоих локтях, а дата его следующего боя несколько раз переносилась. В последний раз россиянин планировал выйти на ринг в июле в Саудовской Аравии, но поединок был отменен.

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин завоевал пояс интернационального чемпиона WBA. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у британца Хьюи Фьюри по очкам - все трое судей отдали победу россиянину с одинаковым счетом 117-111.

В послужном списке 39-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. Россиянин в третий раз подряд выступил в Великобритании.

За предыдущие шесть лет Поветкин дважды проигрывал в титульных поединках. В 2013 году россиянин уступил украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне. С тех пор он был обвинен в допинге, два его боя за титул чемпиона мира были отменены, затем спортсмена оправдали, а позже он победил украинца Андрея Руденко, румына Кристиана Хаммера и британца Дэвида Прайса.

В активе 24-летнего Фьюри - 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. Фьюри - двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри. Хьюи Фьюри в 2017 году проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), а в прошлом году - болгарину Кубрату Пулеву по очкам в бою за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Поединок прошел на турнире, главным событием которого станет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.