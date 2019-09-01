Рублев: в матче US Open против Кирьоса у меня получалось все

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев считает, что во время матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) против австралийца Ника Кирьоса все было на его стороне. Слова 21-летнего россиянина цитирует пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В ночь на воскресенье Рублев вышел в четвертый круг US Open, победив Кирьоса, посеянного на турнире под 28-м номером, со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.

"В конце концов сегодня все было на моей стороне. В начале матча я думал, что смогу сделать тай-брейк, надеялся, что выиграю один из первых трех сетов и у меня будет шанс. Поэтому, когда я выиграл первый сет на тай-брейке, сказал себе: "Это уже действительно хорошо", - сказал Рублев.

В четвертом круге россиянин сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (24-й номер посева). Рублев занимает 43-е место в мировом рейтинге. Его высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open (2017).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском разряде является серб Новак Джокович.