Сборная России проиграла французам в полуфинале командного турнира ЧМ по дзюдо

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России в составе Дарьи Межецкой, Мадины Таймазовой, Ксении Чибисовой, Евгения Прокопчука, Михаила Игольникова и Инала Тасоева проиграла команде Франции в полуфинале командного турнира на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Токио.

Сборная Франции победила со счетом 4:3. В первой схватке Чибисова одолела Маделин Малонга в весовой категории свыше 70 кг менее чем за две минуты. Затем победу над Сириллом Маре одержал Тасоев (свыше 90 кг), победив также за неполные две минуты. В третьей схватке Межецкая уступила Саре Кизик (до 57 кг) на первой минуте, после чего Прокопчук проиграл Гийому Шэну (до 73 кг).

В пятой схватке победу одержала француженка Мари Гайе, одолевавшая Таймазову (до 70 кг), которая в ходе поединка получила замечание. Шестой поединок завершился победой Игольникова над Акселем Клерже (до 90 кг), француз получил три замечания, что позволило россиянину получит автоматическую победу. В дополнительном раунде по результатам жеребьевки встретились Таймазова и Гайе, где россиянка уступила в дополнительное время.

В поединке за третье место российская команда встретится с командой Азербайджана.

По итогам личных соревнований команда России заняла десятое место, завоевав две серебряные и одну бронзовую награду. Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября.