Российские дзюдоисты завершили личный турнир чемпионата мира на десятом месте

Как бы неутешительно не выглядел результат команды, стоит отметить, что ровно четыре года назад на предолимпийском чемпионате мира в Астане россияне показали результат хуже, тогда серебро чемпионата взял Кирилл Денисов в весе до 90 кг и Михаил Пуляев в категории до 66 кг, а бронзу в командном турнире завоевала женская команда. Через год на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро команда взяла два золото и бронзу, заняв третье место в общем зачете.

Мужчины с двумя наградами стали девятыми в общем зачете, на первом месте японцы с двумя золотыми и серебряными, а также тремя бронзовыми наградами, на втором месте Нидерланды (1-0-2), на третьем - команда Грузии (1-0-1). Серебро Кузютиной позволило женской команде России оказаться на шестом месте, представительницы Франции (3-0-1) стали первыми, японки - вторыми (2-4-2), канадки - третьими (1-0-0).

В заключительный день личного турнира все внимание российских болельщиков было приковано к выступлению тяжеловеса Инала Тасоева, который на недавних Европейских играх в Минске стал серебряным призером в личном турнире и победителем в составе смешанной команды. Но как быстро надежда на медаль россиянина появилась после его досрочной победы над египтянином Ахмедом Фахидом, так быстро и угасла - россиянин проиграл уже во втором поединке Рою Мейеру из Нидерландов.

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо завершила свое выступление на личном чемпионате мира в Токио на десятом месте в общекомандном зачете. Мужская команда завоевала на турнире, проходящем на олимпийской арене "Ниппон будокан", две медали - серебро выиграл Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг, бронзу - Денис Ярцев в весе до 73 кг, женская - одну, обладательницей серебра стала Наталья Кузютина в весе до 52 кг.

На предолимпийском чемпионате мира 2011 года в Париже у российской команды было одно золото и три бронзовые награды, через год россияне выиграли общий зачет олимпийского турнира в Лондоне с тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградой.

Командные соревнования сборным предстоят 1 сентября, и на нынешнем чемпионате мира они пройдут в смешанном формате. В соревнованиях выступят по трое мужчин в весовых категориях до 73, до 90 и свыше 90 кг, а также три женщины в весе до 57, до 70 и свыше 70 кг. Таким ровно через год этот формат будет представлен и на Олимпиаде в Токио - он дебютирует в программе Игр. В воскресенье у россиян появится еще один шанс показать на олимпийском татами "Ниппон будокан" общий уровень сборной.

Хорошо, но мало

Подводя общий итог выступления мужской сборной, главный тренер команды Хасанби Таов отметил - боролись хорошо, но медалей мало. И пообещал - ошибки будут исправляться всей командой. В целом Таов поставил сборной за выступление в личном турнире четверку.

Один из самых титулованных российских дзюдоистов двукратный призер Олимпийских игр, семикратный чемпион Европы Тамерлан Тменов, который находится на турнире в Токио, в беседе с ТАСС отметил, что у сборной еще есть год до Игр. "Думаю, мы наверстаем упущенное, - сказал он. - Теперь ребята будут злее и это, может быть, даже хорошо".

"Сейчас нужно, чтобы они как следует проборолись до Олимпиады в некоторых категориях, пусть даже без медалей, чтобы затем, как всегда, всех нас удивить результатом на Олимпийских играх", - считает Тменов. - У команды все для этого есть - тренеры мирового уровня, правильная атмосфера в сборной. И если завтра в смешанном турнире мы увидим, что команда стала злее и собраннее, значит она уже на правильном пути".

За команду России в смешанном командном турнире выступят Евгений Прокопчук и Лечи Эдиев в весовой категории до 73 кг, Михаил Игольников и Хасан Халмурзаев в весе до 90 кг, Кирилл Денисов и Инал Тасоев в весе свыше 90 кг; у женщин в весе до 57 кг будут бороться Анастасия Конкина и Дарья Межецкая, в весе до 70 кг - Алена Прокопенко и Мадина Таймазова, в весе свыше 70 кг - Ксения Чибисова и Анна Гущина.

Таов заверил, что сборная будет биться за золото. "Будем настраиваться к старту всей командой", - сообщил тренер.