Сборная России завоевала бронзовые медали в командном турнире на ЧМ по дзюдо

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России в составе Дарьи Межецкой, Алены Прокопенко, Ксении Чибисовой, Лечи Едиева, Хусена Халмурзаева и Инала Тасоева победила команду Азербайджана в матче за третье место командного турнира на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Токио.

Российская команда победила со счетом 4:1. В первой схватке Тасоев на третьей минуте проиграл Зелиму Коцоеву в весовой категории свыше 90 кг, затем Межецкая одолела Ичинхорло Мунхцедев (до 57 кг). В третьем поединке Едиев в дополнительное время победил Ниджата Шихализаде (до 73 кг), после чего Прокопенко на последней минуте победила Гунель Хасанли (до 70 кг). В последнем поединке Халмурзаев победил Мамедали Мехжиева (до 90 кг) и принес бронзовые медали российской команде.

Позднее в воскресенье определится победитель командного турнира, в поединках за золотые медали встретятся японские и французские дзюдоисты.