Свирин назвал неудовлетворительным результат сборной России на ЧМ по академической гребле

"Результат неожиданно неудовлетворительный. Готовились и надеялись на то, что сможем завоевать две-три олимпийские лицензии. Очень сильно просчитались в некоторых моментах. Выиграли серебряную медаль в неолимпийском классе, но ни одной лицензии завоевать не удалось", - сказал Свирин.

На чемпионате мира, который прошел в австрийском Оттенсхайме с 25 августа по 1 сентября, были разыграны олимпийские лицензии в 14 классах, также соревнования прошли в шести неолимпийских классах. Российские экипажи выступили в восьми олимпийских и двух неолимпийских классах. Единственную медаль сборной России принесли Никита Болозин и Максим Телицын, которые завоевали серебряные награды в соревнованиях двоек без рулевого в легком весе.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России показала неудовлетворительные результаты на чемпионате мира по академической гребле в Австрии. Об этом ТАСС в субботу сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. На Играх-2020 медали в академической гребле будут разыграны отдельно среди мужских и женских экипажей в одиночной гонке, парной двойке, парной двойке легкого веса, распашной двойке без рулевого, парной четверке, распашной четверке без рулевого и восьмерке с рулевым.

Шансы на Олимпиаду сохранились

Российские экипажи сохраняют шансы на то, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Токио. Путевки на Игры будут разыгрываться на континентальной квалификационной регате, а также финальных квалификационных соревнованиях. Европейская отборочная регата состоится с 27 по 29 апреля в итальянском Варесе. Заключительный квалификационный турнир пройдет в швейцарском Люцерне с 17 по 19 мая 2020 года.

"Если говорить о женской распашной группе, то думали, что на чемпионате мира сможем конкурировать по всем трем классам и завоевать лицензии, - добавил Свирин. - По критериям национального отбора женская четверка, которая два года завоевывала медали, весной была не сильнейшей. В четверке без рулевого выступали девочки, которые были сильнее весной, это был риск, но, к сожалению, он себя не оправдал. Сейчас нужно провести глубокий анализ, понять, что делать дальше и после небольшого отдыха начинать готовиться к следующему году".

"Меньше всего надежд было на женскую парную четверку, а она остановилась в шаге от завоевания лицензии, проиграв две секунды восьмому месту. Думаю, у нас есть все шансы на завоевание лицензии в этом классе в следующем году", - отметил глава ФГСР.

Свирин подчеркнул, что хорошие шансы на завоевание олимпийской лицензии был у Павла Сорина, Артема Косова, Николая Пименова и Ильи Кондратьева в соревнованиях парных четверок.

"В мужской парной четверке у нас случился небольшой форс-мажор, на тренировке получил травму спортсмен, пришлось делать экстренную замену. В первой гонке ребята показали достаточно приличный результат, попали в полуфинальные заезды. Это добавило уверенности в том, что мы действительно сможем биться за лицензии, был настрой бороться за попадание в финал. Но экипаж попал только в финал В, там лицензию завоевать не удалось, но ребята молодые и сильные, теперь будут готовиться к следующему году", - заключил собеседник ТАСС.

В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро российские экипажи выступали в пяти классах - мужской распашной четверке, мужской распашной четверке легкого веса, мужской восьмерке с рулевым, женской восьмерки с рулевым и женской парной двойке легкого веса. Медалей россиянам завоевать не удалось.