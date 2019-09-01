Франсон: гол Чудинова из своей зоны придал хоккеистам "Авангарда" энергии в матче с ЦСКА

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Гол защитника "Авангарда" Максима Чудинова из своей зоны придал хоккеистам омской команды уверенности в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом журналистам рассказал автор двух заброшенных шайб в составе "Авангарда" Коди Франсон.

В воскресенье "Авангард" в матче за Кубок открытия КХЛ переиграл ЦСКА со счетом 3:1. Победную шайбу Чудинов забросил броском из своей зоны.

"Гол Чудинова из своей зоны - это круто, это придало команде энергию, - отметил Франсон. - Если он сможет продолжать в том же духе, пусть так делает дальше. ЦСКА - сильная команда, чтобы их одолеть, надо показывать себя на все 100 процентов. Думаю, что сегодня мы это сделали".

В финале Кубка Гагарина прошлого сезона ЦСКА обыграл "Авангард" со счетом 4-0 в серии. "Финал прошлого сезона с ЦСКА мы пересматривали, соперник преуспел, за лето несильно изменился. Так что сегодня, по большому счету, встречались с тем же самым противником, который был у нас и в финале", - сказал Франсон.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с "Ак Барсом", "Авангард" в гостях встретится с хельсинкским "Йокеритом". Оба матча пройдут 3 сентября.