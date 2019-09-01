"Авангард" победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Коди Франсон (20-я и 59-я минуты) и Максим Чудинов (26), отличившийся броском из своей зоны. У московского клуба шайбу на свой счет записал Максим Шалунов (12).

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Авангарда".

В составе "Авангарда" отсутствовали форвард Денис Зернов и защитник Вячеслав Войнов, который не играл в официальных матчах с сезона-2017/18. 14 июля "Авангард" объявил о подписании однолетнего контракта с Войновым, ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Лос-Анджелес", став в составе клуба двукратным обладателем Кубка Стэнли, позднее в составе петербургского СКА он выиграл Кубок Гагарина.

"Авангард" прервал девятиматчевую серию поражений в играх с ЦСКА, в предыдущий раз омский клуб одерживал победу 9 октября 2016 года (2:1 ОТ). "Авангард" во второй раз играл в матче за Кубок открытия, в первый раз омский клуб проиграл столичному "Динамо" в 2012 году, для ЦСКА - это четвертый матч, московская команда ни разу не одерживала победу. В прошлом сезоне Кубок открытия завоевал петербургский СКА, обыгравший казанский "Ак Барс" (6:1).

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с "Ак Барсом", "Авангард" в гостях встретится с хельсинкским "Йокеритом". Оба матча пройдут 3 сентября.

Континентальная хоккейная лига была образована в 2008 году. Три раза Кубок Гагарина выигрывал казанский "Ак Барс" (2009, 2010, 2018), по два раза чемпионами становились московское "Динамо" (2012, 2013), магнитогорский "Металлург" (2014, 2016) и СКА (2015, 2017). В 2011 году трофей завоевал уфимский "Салават Юлаев", а в 2019-м - ЦСКА.