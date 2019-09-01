Семак: "Зенит" был уверен, что арбитр с помощью VAR отменит гол "Спартака"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб "Зенита" были уверены, что арбитр Виталий Мешков отменит гол "Спартака" в матче чемпионата России после просмотра момента с помощью системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом на пресс-конференции после матча рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" в матче восьмого тура обыграл "Спартак" со счетом 1:0. На 32-й минуте полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев забил мяч, который был отменен после просмотра Мешковым видеоповтора, на матче работала система VAR.

"Мы были все уверены, что VAR отменит гол, так как все видели руку игрока "Спартака", кроме судьи на поле", - сказал Семак.

В турнирной таблице "Зенит" занимает вторую строчку, имея в активе 17 очков, "Спартак" идет на шестом месте (14 очков). В девятом туре "Спартак" дома примет екатеринбургский "Урал", а "Зенит" на своем поле встретится с тульским "Арсеналом". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.