Кононов: футболисты "Спартака" будут прогрессировать, несмотря на последние неудачи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" будут прогрессировать, несмотря на последние поражения в Лиге Европы и чемпионате России. Об этом на пресс-конференции после матча "Спартак" - "Зенит" рассказал главный тренер московского клуба Олег Кононов.

"Спартак" в матче восьмого тура проиграл дома "Зениту" со счетом 0:1. Ранее красно-белые уступили в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы португальской "Браге" и завершили выступление в турнире.

"В первом тайме мы имели значительное преимущество, но прекрасный удар Жиркова, счет стал 0:1. Второй тайм был равный, тяжелейший график сказался, но ребята старались, по статистике мы превзошли "Зенит", есть досада от этого проигрыша. Все осознают что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли важный матч "Зениту". Но ребята готовы прогрессировать и будут прогрессировать, 100 процентов", - сказал Кононов.

С приходом Крала будут новые тактические схемы

По мнению тренера, футболисты "Спартака" недоработали при исполнении стандартных положений. "У нас было много мысли в атаке, "Зенит" много фолил, а мы недоработали на "стандартах". У [Георгия] Джикии и особенно [Андре] Шюррле удары не пошли. Мы будем работать над штрафными", - сказал Кононов.

Тренер объяснил, почему форвард команды Эсекьель Понсе вышел только на замену. "Нам был нужен Шюррле в зоне форварда, а Понсе планировался на замену, чтобы он добавил креатива", - подчеркнул специалист.

На игре "Спартак" - "Зенит" присутствовал новичок красно-белых, опорный полузащитник чех Алекс Крал. "Скоро закончится перестройка команды. С приходом Крала будем искать новые тактические схемы", - отметил Кононов.

В следующем туре 15 сентября "Спартак" на своем поле примет "Урал".