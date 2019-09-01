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Футбол в России

Кононов: многие футболисты "Спартака" играли с "Зенитом" с температурой

Московский клуб проиграл со счетом 0:1

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Многие футболисты "Спартака" в матче чемпионата России с "Зенитом" играли с высокой температурой. Об этом на пресс-конференции после матча рассказал главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

"Спартак" в матче восьмого тура уступил дома "Зениту" со счетом 0:1.

"Открою нюансы - "Спартак" накануне посетил вирус, многие футболисты играли с температурой. Увы, но мы проиграли, этот проигрыш принимаю на себя", - сказал Кононов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" идет на шестом месте, набрав 14 очков.

Теги
Российский футболКононов, Олег Георгиевич
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