Кононов: многие футболисты "Спартака" играли с "Зенитом" с температурой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Многие футболисты "Спартака" в матче чемпионата России с "Зенитом" играли с высокой температурой. Об этом на пресс-конференции после матча рассказал главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

"Спартак" в матче восьмого тура уступил дома "Зениту" со счетом 0:1.

"Открою нюансы - "Спартак" накануне посетил вирус, многие футболисты играли с температурой. Увы, но мы проиграли, этот проигрыш принимаю на себя", - сказал Кононов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" идет на шестом месте, набрав 14 очков.