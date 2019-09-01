Новичок "Спартака" Крал назвал невероятной атмосферу на матче с "Зенитом"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Алекс Крал, перешедший в команду в воскресенье, считает, что атмосфера на матче восьмого тура Российской премьер-лиги с петербургским "Зенитом" была невероятной. Такое мнение Крал высказал журналистам после матча.

В воскресенье "Зенит" в Москве обыграл "Спартак" со счетом 1:0. Перед началом матча Крал был презентован болельщикам на поле, но не принял участия в игре.

"Спартак" не заслуживал поражения, он не играл плохо. А атмосфера на стадионе была фантастической", - сказал Крал.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" идет на шестом месте, набрав 14 очков. В девятом туре "Спартак" дома примет екатеринбургский "Урал". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.