Дюков: женская сборная России по футболу имеет неплохие шансы выйти на ЧЕ-2021

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские футболистки имеют хорошие шансы на выход в основную часть чемпионата Европы 2021 года. Таким мнением с журналистами во вторник поделился глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Во вторник российская сборная в домашнем матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года обыграла команду Эстонии со счетом 4:0.

"Хорошая игра, мне понравилась. Понятно, что уровень сборной Эстонии ниже, чем у нашей команды, но мне понравилось, что наши девушки играли с большим желанием, продемонстрировав очень приличный технический уровень, главное, играли с задором и осмысленно. Могу выделить Марию Федорову и Надежду Смирнову", - заявил Дюков.

"Позади два тура, исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что нашими основными конкурентами являются команды Нидерландов и Словении. Надеюсь, что мы будем бороться и за первое место в группе, но важно, что в борьбе за вторую строчку мы обыграли словенок на выезде. Считаю, что у нас неплохие шансы попасть на Евро-2021", - добавил он.

Сборная России выступает в группе А с командами Нидерландов, Косова, Словении, Турции и Эстонии. Россиянки одержали две победы в двух матчах и на данный момент возглавляют турнирную таблицу группы A. В следующем матче сборная России 4 октября встретится на выезде с командой Косова.

Чемпионат Европы пройдет в Великобритании с 11 июля по 1 августа 2021 года. Действующим победителем турнира является сборная Нидерландов. Россиянки пять раз участвовали в групповой стадии турнира, однако ни разу не сумели выйти из группы (1997, 2001, 2009, 2013, 2017).