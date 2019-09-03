Теннисист Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема

23-летний Медведев оказался сильнее 34-летнего швейцарца со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Теннисисты встретились во второй раз, оба раза победил Медведев. В полуфинале пятый сеяный турнира сыграет с победителем встречи между швейцарцем Роджером Федерером (3) и болгарином Григором Димитровым. Поединок состоится в ночь на среду.

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

Свист и ненависть в Нью-Йорке. Даниил Медведев побеждает на US Open под рокот трибун

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету пять титулов на турнирах ATP. Теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема, он одержал 11-ю победу подряд. Благодаря этой победе Медведев поднимется на четвертую строчку обновленного рейтинга ATP, который будет опубликован по итогам US Open.

Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема, тогда до полуфинала Открытого чемпионата США дошел Михаил Южный. Также он стал самым молодым полуфиналистом Открытого чемпионата США с 2010 года, когда серб Новак Джокович дошел до финала.

Вавринка занимает 24-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету 16 титулов ATP. Вавринка трижды одерживал победы на турнирах Большого шлема - в 2014 году на Открытом чемпионате Австралии, в 2015 году на Открытом чемпионате Франции и в 2016 году на Открытом чемпионате США.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал Джокович.