Свист и ненависть в Нью-Йорке. Даниил Медведев побеждает на US Open под рокот трибун

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев во время выступления на Открытом чемпионате США (US Open) ведет борьбу не только с соперниками, но и с американской публикой, которая невзлюбила его еще по ходу матча третьего круга с испанцем Фелисиано Лопесом. Их противостояние продолжилось в игре за выход в четвертьфинал турнира, в которой Медведев сражался с немцем Домиником Кёпфером.
Медведев победил. 23-летний российский теннисист отдал сопернику стартовый сет (3:6), был близок к провалу во втором, однако после двух геймов все же сумел перевернуть ход встречи и взял три сета подряд - 6:3, 6:2, 7:6.
"Перед матчем у меня болело плечо, я принял много обезболивающих, думал, что вообще не сыграю сегодня. Но вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо, продолжайте заряжать меня энергией", - обратился Медведев к негодовавшим на трибунах болельщикам вскоре после победы.
Впервые в карьере Медведев попал в восьмерку сильнейших на турнирах серии Большого шлема.
Жест раздора
Особое отношение к российскому теннисисту у публики сформировалось два дня назад, во время его матча с Лопесом. Медведев тогда психанул - злость от обидного поражения в гейме он выплеснул на мальчика, подающего мячи (болбой - прим. ТАСС), который не вовремя поднес ему полотенце. Теннисист вырвал его и швырнул на корт. Судья на вышке этот поступок не оценил и вынес теннисисту предупреждение за неспортивное поведение.
Медведеву, в свою очередь, такое тоже пришлось не по нраву - он бросил в сторону судьи ракетку и высказал тому свое недовольство. После очередь возмутиться дошла до зрителей, которые в этой истории дружно встали на сторону оппонента Медведева не только на вышке, но и на корте.
Российскому теннисисту пришлось непросто, публика с радостью встречала все его неудачные действия и при этом горячо поддерживала испанца. В такой обстановке нервы Медведева вновь не выдержали - после очередного неудачного розыгрыша он приложил средний палец к виску, демонстрируя на камеру всем зрителям свое отношение к происходящему.
Не сложно догадаться, какой была ответная реакция. Послематчевое интервью на корте он давал уже под оглушительный свит. Но вместо ответной агрессии в тот момент в адрес болельщиков последовали слова благодарности. "Вот это поддержка, благодаря вам всем я сумел победить сегодня, зарядился на пять матчей вперед", - сказал Медведев.
В итоге россиянин был оштрафован на $9 тыс. за неспортивное поведение. $5 тыс. за то, что выхватил полотенце у обслуживающего персонала и выкинул его, $4 тыс. - за непристойный жест, который не заметил судья, но попал в телетрансляцию.
Победный танец
На один матч заряда от трибун россиянину уже точно хватило. Что касается американской публики, то такое поведение она восприняла не иначе как троллинг, так что о примирении во время матча с Кёпфером речи идти не могло. После решающего розыгрыша Медведев не скрывал своей радости - по случаю победы он даже станцевал, чем еще больше разозлил поклонников тенниса в Нью-Йорке, которых после вновь поблагодарил за помощь.
Для более серьезного комментария российский теннисист созрел к пресс-конференции. "Если честно, в матче с Лопесом я повел себя как идиот, не могу гордиться тем, как вел себя. Я работаю над тем, чтобы стать лучше на корте, потому что за его пределами я искренне считаю себя хорошим человеком", - сказал Медведев.
Насколько это ему получится, станет понятно уже в четвертьфинальном матче. Его соперником будет швейцарец Стэн Вавринка, сумевший пройти первую ракетку мира Новака Джоковича. Серба по ходу турнира мучили боли в плече, по этой причине он даже во время тренировки поссорился с болельщиком, которые предлагал ему сняться. До четвертого круга действующий победитель US Open все же добрался, но доиграть матч с Вавринкой он уже не сумел - встреча прервалась при счете 6:4, 7:5, 2:1 в пользу швейцарца.
Вавринка занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету 16 титулов, в том числе три победы на турнирах серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии (2014), Открытом чемпионате Франции (2015) и Открытом чемпионате США (2016).
Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.