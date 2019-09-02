Свист и ненависть в Нью-Йорке. Даниил Медведев побеждает на US Open под рокот трибун

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев во время выступления на Открытом чемпионате США (US Open) ведет борьбу не только с соперниками, но и с американской публикой, которая невзлюбила его еще по ходу матча третьего круга с испанцем Фелисиано Лопесом. Их противостояние продолжилось в игре за выход в четвертьфинал турнира, в которой Медведев сражался с немцем Домиником Кёпфером.

Медведев победил. 23-летний российский теннисист отдал сопернику стартовый сет (3:6), был близок к провалу во втором, однако после двух геймов все же сумел перевернуть ход встречи и взял три сета подряд - 6:3, 6:2, 7:6. "Перед матчем у меня болело плечо, я принял много обезболивающих, думал, что вообще не сыграю сегодня. Но вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо, продолжайте заряжать меня энергией", - обратился Медведев к негодовавшим на трибунах болельщикам вскоре после победы. Впервые в карьере Медведев попал в восьмерку сильнейших на турнирах серии Большого шлема. Жест раздора Особое отношение к российскому теннисисту у публики сформировалось два дня назад, во время его матча с Лопесом. Медведев тогда психанул - злость от обидного поражения в гейме он выплеснул на мальчика, подающего мячи (болбой - прим. ТАСС), который не вовремя поднес ему полотенце. Теннисист вырвал его и швырнул на корт. Судья на вышке этот поступок не оценил и вынес теннисисту предупреждение за неспортивное поведение. Медведеву, в свою очередь, такое тоже пришлось не по нраву - он бросил в сторону судьи ракетку и высказал тому свое недовольство. После очередь возмутиться дошла до зрителей, которые в этой истории дружно встали на сторону оппонента Медведева не только на вышке, но и на корте.

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Российскому теннисисту пришлось непросто, публика с радостью встречала все его неудачные действия и при этом горячо поддерживала испанца. В такой обстановке нервы Медведева вновь не выдержали - после очередного неудачного розыгрыша он приложил средний палец к виску, демонстрируя на камеру всем зрителям свое отношение к происходящему. Не сложно догадаться, какой была ответная реакция. Послематчевое интервью на корте он давал уже под оглушительный свит. Но вместо ответной агрессии в тот момент в адрес болельщиков последовали слова благодарности. "Вот это поддержка, благодаря вам всем я сумел победить сегодня, зарядился на пять матчей вперед", - сказал Медведев. В итоге россиянин был оштрафован на $9 тыс. за неспортивное поведение. $5 тыс. за то, что выхватил полотенце у обслуживающего персонала и выкинул его, $4 тыс. - за непристойный жест, который не заметил судья, но попал в телетрансляцию. Победный танец На один матч заряда от трибун россиянину уже точно хватило. Что касается американской публики, то такое поведение она восприняла не иначе как троллинг, так что о примирении во время матча с Кёпфером речи идти не могло. После решающего розыгрыша Медведев не скрывал своей радости - по случаю победы он даже станцевал, чем еще больше разозлил поклонников тенниса в Нью-Йорке, которых после вновь поблагодарил за помощь.

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