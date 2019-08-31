СМИ: Даниил Медведев оштрафован на $9 тыс. за неспортивное поведение в матче US Open

По информации источника, 23-летний россиянин оштрафован на $5 тыс. за то, что выхватил полотенце у обслуживающего персонала и выкинул его и еще на $4 тыс. за непристойный жест, который не заметил судья, но попал в телетрансляцию. В матче первого круга Медведев был оштрафован на $7,5 тыс. за оскорбления, в матче второго круга - на $ 2,5 тыс. за порчу спортивного имущества.

В субботу Медведев впервые в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США, обыграв в матче третьего круга испанца Фелисиано Лопеса со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Успех россиянина болельщики встретили неодобрительным гулом. В четвертом круге Медведев, имеющий пятый номер посева, встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером, который отобрался в основную сетку через квалификацию.