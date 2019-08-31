Просвистели. Крики и свист зрителей не мешают Даниилу Медведеву побеждать на US Open

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тяжелой победой российского теннисиста Даниила Медведева закончилась первая неделя Открытого чемпионата США (US Open). 23-летний россиянин при оглушительном неодобрении публики обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. При этом в течение всего матча болельщики негативно реагировали на результативные действия россиянина, а победу спортсмена встретили гулом и свистом.

Эмоции накалились, когда Медведев давал традиционное интервью сразу после матча, которое транслировалось на большом экране корта. Зрители с новой силой начали освистывать российского теннисиста. Сам Медведев продемонстрировал самообладание и чувство юмора. "Вот это поддержка, благодаря вам всем я сумел победить сегодня, зарядился на пять матчей вперед", - сказал теннисист.

По словам президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, победа в таких условиях должна сказаться положительно для российского теннисиста. "Надо признаться, что соперник попался крайне неудобный для стиля Медведева - левша, рвет игру, здорово укорачивает. Медведев сумел победить в очень непростом матче, эта победа с большим знаком плюс для Дани, но и трибуны, несомненно, придавали тонус Медведеву в тяжелые моменты игры. Хотя, лучше бы такие неэтичные эпизоды на таких крупных турнирах не происходили", - сказал Тарпищев.

В четвертом круге Медведев, имеющий пятый номер посева, встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером, который отобрался в основную сетку через квалификацию.

Россиянин занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 19 августа Медведев впервые в карьере одержал победу на турнире серии "Мастерс", выиграв в Цинциннати (штат Огайо, США), титул стал пятым в карьере. Высшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), на US Open спортсмен дальше третьего раунда не проходил.

Помимо Медведева, продолжает свое выступление другой представитель сборной России - Андрей Рублев. В женской части турнира дела российских теннисисток обстоят намного хуже.

Теннисистки не вышли во вторую неделю турнира

Все российские теннисистки покинули сетку одиночного женского турнира. Последней Нью-Йорк покинула Анна Калинская, проигравшая американке Кристи Ан в матче второго круга - 2:6, 3:6. На стадии второго круга, помимо Калинской, остановились Анастасия Павлюченкова, которая не смогла одолеть голландку Кики Бертенс, Маргарита Гаспарян, проигравшая Конте. Также в следующий раунд не прошла Екатерина Александрова, уступившая китаянке Чжан Шуай.

В первом раунде турнир покинули Мария Шарапова, уступившая американке Серене Уильямс, Дарья Касаткина, проигравшая британке Йоханне Конте. На этой же стадии завершили выступление Светлана Кузнецова, уступившая Ан, Вероника Кудерметова, пропустившая дальше американку Франческу Ди Лоренцо, Наталья Вихлянцева, которая не сумела победить немку Юлию Гёгрес. Компанию им составили Анна Потапова, проигравшая 15-летней американке Кори Гауфф и Анна Блинкова, уступившая действующей чемпионке турнира японке Наоми Осаке.

По словам Тарпищева, в российском женском теннисе идет переходный период и спортсменки еще не созрели для больших побед: "У нас много талантливой молодежи, но рановато пока требовать от них многого. Нужно время, хотя, меня настораживает, что порой идет примитивный теннис".

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября.