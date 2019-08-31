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US Open

Даниил Медведев отпраздновал победу в третьем круге US Open под неодобрительный гул трибун

Болельщики на протяжении всего матча негативно реагировали на действия российского теннисиста
Даниил Медведев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Adam Hunger

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Успех россиянина болельщики встретили неодобрительным гулом.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 в пользу 23-летнего Медведева. Теннисисты второй раз встречались между собой - первый матч выиграл Лопес. В четвертом круге Медведев, имеющий пятый номер посева, встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером, который отобрался в основную сетку через квалификацию.

По ходу первого сета российский теннисист выхватил полотенце у обслуживающего персонала и выкинул его, получив после этого предупреждение. В течение всего матча болельщики негативно реагировали на результативные действия Медведева, а победу спортсмена встретили гулом и свистом. Он поблагодарил собравшихся за их действия после встречи и посвятил им свой выход в следующую стадию.

Россиянин занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 19 августа Медведев впервые в карьере одержал победу на турнире серии "Мастерс", выиграв в Цинциннати (штат Огайо, США), титул стал пятым в карьере. Высшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), на US Open спортсмен дальше третьего раунда не проходил.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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