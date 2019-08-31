Даниил Медведев отпраздновал победу в третьем круге US Open под неодобрительный гул трибун

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Успех россиянина болельщики встретили неодобрительным гулом.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 в пользу 23-летнего Медведева. Теннисисты второй раз встречались между собой - первый матч выиграл Лопес. В четвертом круге Медведев, имеющий пятый номер посева, встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером, который отобрался в основную сетку через квалификацию.

По ходу первого сета российский теннисист выхватил полотенце у обслуживающего персонала и выкинул его, получив после этого предупреждение. В течение всего матча болельщики негативно реагировали на результативные действия Медведева, а победу спортсмена встретили гулом и свистом. Он поблагодарил собравшихся за их действия после встречи и посвятил им свой выход в следующую стадию.