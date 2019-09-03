{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября
Даниил Медведев AP Photo/Sarah Stier
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Sarah Stier

ТАСС, 4 сентября. Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Во вторник 23-летний россиянин обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. В полуфинале пятый сеяный турнира сыграет с победителем встречи между швейцарцем Роджером Федерером (3) и болгарином Григором Димитровым.

Медведев стал четвертым игроком, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир, ранее участие себе обеспечили первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Последний раз россияне участвовали в Итоговом турнире ATP в 2009 году, тогда Николай Давыденко, посеянный под шестым номером, одержал победу, обыграв в финале аргентинца Хуана Мартина дель Потро (6:3, 6:4).

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету пять титулов на турнирах ATP. В обновленном рейтинге россиянин поднимется на четвертое место. Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема, тогда до полуфинала Открытого чемпионата США дошел Михаил Южный. 

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Призовой фонд турнира составит $8,5 млн. Прошлогодним победителем является немец Александр Зверев.

Теги
Итоговый турнир ATP
US Open
Эксперт: теннисист Медведев может выиграть US Open
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что россиянин со временем станет первой ракеткой мира
Читать полностью