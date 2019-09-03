Российский теннисист Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Медведев стал четвертым игроком, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир, ранее участие себе обеспечили первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Во вторник 23-летний россиянин обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. В полуфинале пятый сеяный турнира сыграет с победителем встречи между швейцарцем Роджером Федерером (3) и болгарином Григором Димитровым.

ТАСС, 4 сентября. Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Последний раз россияне участвовали в Итоговом турнире ATP в 2009 году, тогда Николай Давыденко, посеянный под шестым номером, одержал победу, обыграв в финале аргентинца Хуана Мартина дель Потро (6:3, 6:4).

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету пять титулов на турнирах ATP. В обновленном рейтинге россиянин поднимется на четвертое место. Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема, тогда до полуфинала Открытого чемпионата США дошел Михаил Южный.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Призовой фонд турнира составит $8,5 млн. Прошлогодним победителем является немец Александр Зверев.