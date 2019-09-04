Димитров обыграл Федерера и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

28-летний Димитров оказался сильнее 38-летнего Федерера, посеянного на турнире под третьим номером, со счетом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Теннисисты провели между собой восьмую встречу, болгарин впервые одержал победу. В полуфинале Димитров сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (5), встреча пройдет 6 сентября. Спортсмены дважды встречались друг с другом, одержав по одной победе.

Димитров впервые сыграет в полуфинале Открытого чемпионата США, в прошлом году он дошел до второго круга турнира. На турнирах серии Большого шлема он добирался до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии (2017) и Уимблдоне (2014). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) болгарский спортсмен занимает 78-е место, в его активе восемь титулов ATP.

Федерер является пятикратным победителем Открытого чемпионата США (2004-2008), шестикратным победителем Открытого чемпионата Австралии (2004, 2006-2007, 2010, 2017, 2019), восьмикратным победителем Уимблдона (2003-2007, 2009, 2012, 2017), а также победителем Открытого чемпионата Франции (2009). В рейтинге ATP он занимает третье место, в его активе 102 титула ATP.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал Джокович.