Базаревич: многие баскетболисты сборной России не попали в игру с аргентинцами на КМ

ТАСС, 4 сентября. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич считает, что многие баскетболисты национальной команды не попали в игру в заключительном матче предварительного этапа Кубка мира. Об этом Базаревич сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ" после встречи с командой Аргентины.

В среду сборная России уступила команде Аргентины со счетом 61:69. Несмотря на поражение, россияне вышли во второй групповой раунд, где сыграют с командами Венесуэлы и Польши. С аргентинцами на втором этапе россиянам играть не придется.

"Что случилось? Потеряли мяч на ровном месте, мы попробовали разных игроков, нашли [Андрея] Сопина, который более организованно играл. У нас слишком много баскетболистов не попали в игру, тяжело было выиграть, когда многие не попали. Надеюсь и верю, что попадут в следующих играх", - сказал Базаревич.

"Я не могу быть доволен Сопиным, [Григорием] Мотовиловым или [Виталием] Фридзоном. Мы проиграли игру и сейчас всем недовольны, персонально не хотелось бы рассуждать", - добавил главный тренер сборной России.

Встречи второго группового раунда пройдут 6 и 8 сентября, каждая сборная проведет два поединка против команд, с которыми она не встречалась на предварительном этапе. Очки, заработанные в матчах предварительного этапа, суммируются с турнирными баллами, добытыми в матчах второго группового раунда. Сборная России в первом матче второго группового раунда сыграет с командой Польши 6 сентября.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.