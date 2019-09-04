Российские баскетболисты потерпели первое поражение на Кубке мира, уступив аргентинцам

Самым результативным игроком матча стал аргентинец Факундо Кампаццо (21 очко), у россиян больше всего очков набрал Андрей Зубков (18). Восемь подборов сделал аргентинец Луис Скола, у россиян по семь подборов в активе у Зубкова и Андрея Воронцевича. Кампаццо сделал семь результативных передач, у россиян четыре передачи на счету Андрея Сопина.

ТАСС, 4 сентября. Мужская сборная России по баскетболу потерпела первое поражение на Кубке мира в Китае, уступив команде Аргентины со счетом 61:69 в заключительном матче предварительного этапа. Встреча прошла в китайском Ухане.

Несмотря на поражение, россияне вышли во второй групповой раунд, на предварительном этапе они одержали победы над командами Нигерии (82:77) и Южной Кореи (87:73). В группе I второго группового раунда выступят сборные России и Аргентины, которые заняли первые два места группы В, а также команды Польши и Венесуэлы, которые заняли первые два места в группе А. Встречи второго группового раунда (группы I) пройдут 6 и 8 сентября, каждая сборная проведет по два поединка против команд, с которыми она не встречалась на предварительном этапе. Очки, заработанные в матчах предварительного этапа, суммируются с турнирными баллами, добытыми в матчах второго группового раунда.

С командой Польши россияне сыграют 6 сентября, с венесуэльцами - 8 сентября. Все встречи группы I пройдут в Фошане. Сборные Аргентины и Польши имеют в своем активе по 6 очков после предварительного раунда, команды России и Венесуэлы - по 5.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. Они сформируют четыре группы, по две лучшие команды из каждой выйдут в плей-офф. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

Сборная России в предыдущий раз принимала участие в турнире в 2010 году, тогда российские баскетболисты заняли седьмое место. Россияне никогда не выигрывали золото чемпионата мира (предыдущее название Кубка мира), наивысшим достижением является второе место (1994, 1998). Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), еще трижды завоевывала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза - бронзу (1963, 1970). Сборная Аргентины в 14-й раз принимает участие в мировом первенстве, команда один раз становилась победителем турнира (1950) и один раз выигрывала серебряные медали (2002).