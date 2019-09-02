Задача-минимум выполнена. Российские баскетболисты вышли во второй групповой раунд КМ

В начале второй половины встречи паркет покинул один из самых опытных игроков российской команды Виталий Фридзон. Атакующий защитник подвернул голеностоп и полностью пропустил третью четверть, вернувшись в игру только в начале четвертой.

Встреча с южнокорейской сборной завершилась со счетом 87:73. В составе сборной России самыми результативными стали Виталий Фридзон и Андрей Воронцевич, набравшие по 13 очков, по 11 очков в свой актив записали Михаил Кулагин и Андрей Зубков.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу досрочно вышла во второй раунд Кубка мира, который проходит в Китае. В понедельник команда Сергея Базаревича в матче группы В обыграла сборную Южной Кореи.

После завершения матча президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в беседе с ТАСС отметил, что выход во второй групповой раунд был для россиян минимальной задачей на этот турнир. "Сборная выполнила задачу-минимум. Теперь впереди своеобразный бонус. Матч с южнокорейцами команда выиграла спокойнее, чем предыдущий [против команды Нигерии - 82:77]", - сказал глава РФБ.

В турнирной таблице группы В после двух туров россияне и аргентинцы набрали по четыре очка, южнокорейские и нигерийские баскетболисты - по два. В заключительном туре предварительного группового раунда сборная России сыграет против команды Аргентины за первое место в группе, сборная Нигерии - против команды Южной Кореи, оба поединка пройдут в среду. Матч Россия - Аргентина пройдет в китайском Ухане, начало - 15:30 мск.

Следующая - Аргентина

Заслуженный тренер СССР, член Зала славы Международной федерации баскетбола Евгений Гомельский в беседе с ТАСС подчеркнул, что игра с аргентинской командой получится непростой. "Легкой прогулки у аргентинцев не будет, - сказал Гомельский. - Мне нравится, как сражается российская команда, несмотря на такие потери высококлассных баскетболистов перед турниром. У этой сборной еще есть возможность лучше сыграться, в этом плане я большего жду от ветеранов: [Андрея] Воронцевича, [Никиты] Курбанова и особенно [Сергея] Карасева, который пока этот турнир проводит ниже своего уровня".

Похожего мнения придерживается двукратный серебряный призер мировых первенств в составе российской команды Виталий Носов. По его словам, 25-летнему баскетболисту необходимо снова доказать то, что он является одним из лидеров сборной.

"Карасев немного потерял ритм, но невозможно хорошо играть в сборной, если ты "сидишь" в клубе. Удивляюсь на наших ребят - как сегодня играли Зубков, Кулагин, ведь многие ребята сидят на скамейках в клубах, здесь им сложно перестроится, держать в голове, что никто кроме них не сыграет. Карасева замучили травмы, этот сезон был для него очень тяжелым, играет нестабильно, но будем в него верить. Если три года назад было противостояние Шведа и Карасева, то сейчас ему нужно заново доказывать свою состоятельность, быть одним из лидеров сборной", - сказал Носов ТАСС.

Перед Кубком мира сборная России потеряла из-за травм Алексея Шведа, Джоэла Боломбоя, Дмитрия Кулагина, Ивана Ухова и Тимофея Мозгова.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

Сборная России в предыдущий раз принимала участие в турнире в 2010 году, тогда российские баскетболисты заняли седьмое место. Россияне никогда не выигрывали золото чемпионата мира (предыдущее название Кубка мира), наивысшим достижением является второе место (1994, 1998). Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), еще трижды завоевывала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза - бронзу (1963, 1970).