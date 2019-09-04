Стали известны все полуфиналисты женского чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 5 сентября. Женская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в последнем четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла в польской Лодзи.

Боролись до последнего. Российские волейболистки не смогли выйти в полуфинал ЧЕ

Матч завершился со счетом 22:25, 25:16, 25:19, 17:25, 15:11 в пользу польской команды. В полуфинале сборная Польши сыграет с турчанками, которые ранее в среду переиграли команду Нидерландов (3-0).

В другом полуфинале встретятся команды Сербии и Италии. Ранее в среду итальянки переиграли россиянок (3-1), сербки оказались сильнее болгарок (3-0). Полуфинальные встречи пройдут в субботу, финал и матч за третье место - в воскресенье. Все игры состоятся в Анкаре.

В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.