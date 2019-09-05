Испанские футболисты одержали пятую победу подряд в рамках отбора на ЧЕ-2020

ТАСС, 5 сентября. Сборная Испании по футболу на выезде победила команду Румынии со счетом 2:1 в матче пятого тура группы F в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Для испанцев эта победа стала пятой подряд в текущей квалификации, мячи в ее составе забили защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос (29-я минута, с пенальти) и нападающий немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Пако Алькасер (47). У сборной Румынии отличился нападающий английского "Брайтона" Флорин Андоне (59). Андоне заменил нападающего болгарского "Лудогорца" Клаудиу Кешеру на 56-й минуте. На 79-й минуте был удален защитник сборной Испании и "Реала Сосьедада" Диего Льоренте.

Рамос вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Испании (21 мяч), лидером является Давид Вилья (59 мячей в 98 встречах). Рамос забивает в восьмой из девяти последних встреч в составе сборной Испании. Он провел 166-ю встречу в футболке национальной сборной, лидером является вратарь Икер Касильяс (167). Игру обслуживала судейская бригада во главе с немцем Денизом Айтекином.

В других матчах группы F шведы на выезде разгромили сборную Фарерских островов (4:0), норвежцы дома победили команду Мальты (2:0). В турнирной таблице группы F после пяти туров на первом месте идет сборная Испании (15 очков), на втором - команда Швеции (10), третьем - сборная Норвегии (8), четвертом - команда Румынии (7), пятом - сборная Мальты (3), шестом - команда Фарерских островов (0).

В матчах группы D сборная Дании на выезде разгромила команду Гибралтара (6:0), ирландцы дома сыграли вничью со швейцарцами (1:1). В матче группы G израильтяне дома сыграли вничью с северомакедонцами (1:1). В матчах группы J боснийцы дома крупно победили команду Лихтенштейна (5:0), финны дома с минимальным счетом обыграли греков (1:0). В шестом туре группы F, который пройдет в воскресенье, испанцы примут сборную Фарерских островов, шведы дома сыграют с норвежцами, румыны - со сборной Мальты.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.