Руководство "Зенита" обсудит с Кокориным его будущее после фактического освобождения

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Руководство санкт-петербургского "Зенита" проведет встречу с футболистом Александром Кокориным относительно его будущего после 17 сентября, когда он выйдет из колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Зенита".

В пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла. Они смогут покинуть колонию на 11-й день с моменты вынесения решения.

"Решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорим о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом", - сообщил представитель клуба.

Кокорин выступал за "Зенит" с 2016 года. Летом текущего года срок его контракта с клубом истек.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кокорина - к полутора годам колонии общего режима.