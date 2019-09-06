Участники финала Кубка мира по стрельбе из лука поражены чистотой Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Участники финала Кубка мира по стрельбе из лука отмечают высокий уровень организации соревнований и делают акцент на том, как чисто на московских улицах. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

В пятницу состоялась церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука, она прошла в месте проведения соревнований - на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники". Турнир пройдет 6 и 7 сентября. Столь крупные соревнования по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.

"Мне приятно слышать от спортсменов и тренеров лестные отзывы об организации. Особенно их удивляет, насколько в Москве чисто. Мы-то, видимо, уже привыкли, а для них это удивительно. Может быть, под вилянием медиа о России у них было иное представление", - сказал Ешеев.

"Что касается арены, то она возведена очень качественно, ее декорировали необычным для наших соревнованием цветом, который, как говорят, моден в этом году - он немного напоминает цвет, который использовался на Олимпиаде в Лондоне", - добавил он.

По словам главы федерации, спортсмены и тренеры довольны условиями проживания, питанием, логистикой и условиями для тренировок.