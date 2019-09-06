Россияне Князева и Крылов завоевали серебро финала Кубка мира по стрельбе из лука

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россияне Елизавета Князева и Павел Крылов уступили представителям США Алексис Руиз и Брэйдену Геллентину в матче за золотую медаль в стрельбе из блочного лука в миксте на финальном этапе Кубка мира. Соревнования проходят в спорткомплексе "Лужники" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 157:155 в пользу американских спортсменов. Бронзовые награды в данном виде программы не разыгрываются.

Кубок мира по стрельбе из лука проводится ежегодно с 2006 года. Россияне до этого ни разу не завоевывали наград в миксте в стрельбе из блочного лука. Американские лучники в третий раз стали победителями финала Кубка мира в данном виде программы.

В финале Кубка мира в Москве россияне завоевали две медали по итогам двух дисциплин. Ранее серебряным призером турнира стала Наталья Авдеева в личных соревнованиях по стрельбе из блочного лука.

Финал Кубка мира завершится в субботу.