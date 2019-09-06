Овечкин: дисквалифицированный за кокаин Кузнецов станет лучше, но его надо поддержать

В августе IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. Отстранение не распространяется на матчи НХЛ, где 27-летний форвард выступает за "Вашингтон".

"Он станет лучше. Когда вы совершаете ошибку, то вы сразу стараетесь прийти в норму, я виделся с ним, он в отличной форме. Это очень сложно, он ошибся, но мы должны поддержать его, быть на его стороне. Не надо "бросать его под автобус" или что-то подобное", - сказал Овечкин во время общения с журналистами.

Также Овечкин поделился впечатлениями о тренировках перед очередным сезоном НХЛ. "Я изменил свои летние тренировки, сконцентрировавшись на скорости. Меньше занимался с тяжелыми весами в тренажерном зале, хочу стать быстрее", - отметил капитан "Вашингтона".

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали после дисквалификации. Кузнецов является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Россиянин выступает в составе "Вашингтона" с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.