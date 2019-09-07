Регбист Артемьев: матч с "Коннахтом" поможет внести нужные штрихи в игру сборной России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч с ирландским клубом "Коннахт" поможет сборной России по регби внести последние штрихи в свою игру перед стартом Кубка мира в Японии. Такое мнение журналистам высказал в субботу капитан сборной России Василий Артемьев.

Сборная России по регби проиграла со счетом 14:42 клубу "Коннахт" в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Этот матч стал последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира.

"Результат на табло не самый выдающийся, но виден рисунок игры, которого мы пытаемся добиться. Первые две попытки от соперника были лишними, две быстрые контратаки, нам понадобилось минут 15-20, чтобы войти в игру, почувствовать этот ритм и интенсивность, и уже следующие 40-50 минут контроль над игрой имели мы. Соперник лидировал, он начал рисковать, играть более раскованно, такие перепинки, мяч начал доскакивать в сторону команды, которая играет на азарте, нам приходилось догонять, чувствовать нервозность, конечно, это сказалось на концовке игры. Тем не менее это безумно хороший опыт, команда по уровню не уступает сборным Самоа или Японии, именно перед ними нам предстоит предстать через две недели на Кубке мира, именно к этому мы готовимся и вносим заключительные штрихи с помощью этой игры и ближайших двух недель", - сказал Артемьев.

"Мы попали в мировую элиту во второй раз в истории, стремимся попадать туда регулярно. В этот раз мы захотим заявить о себе во всеуслышание. Россия - очень экзотическая регбийная страна для мировой общественности, и мы хотим поставить Россию на регбийную карту", - добавил спортсмен.

Кубок мира стартует 20 сентября в Японии. В матче открытия сборная России встретится с хозяевами. Также сборная России сыграет на групповом этапе с командами Ирландии, Самоа и Шотландии.