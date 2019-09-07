Сборная России по регби проиграла ирландскому "Коннахту" в товарищеском матче

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби проиграла со счетом 14:42 ирландскому клубу "Коннахт" в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина".

Этот матч стал последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира.

"Коннахт" основан в 1885 году, он является одним из четырех профессиональных клубов Ирландии и принимает участие в Pro14 - ежегодном клубном турнире, в котором выступают команды из Ирландии, Италии, Уэльса, Шотландии и ЮАР. В прошлом сезоне "Коннахт" занял третье место в группе А и вышел в плей-офф турнира, где проиграл в четвертьфинале ирландскому "Ульстеру" (13:21). В сезоне-2015/16 "Коннахт" стал победителем турнира (в том сезоне в розыгрыше принимали участие 12 команд).

Кубок мира стартует 20 сентября в Японии. В матче открытия турнира сборная России встретится с хозяевами. Также сборная России сыграет на групповом этапе с командами Ирландии, Самоа и Шотландии.