Боец ММА Тухугов не смог пообщаться со СМИ после боя в UFC из-за усталости

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов не смог пообщаться с журналистами после боя с британцем Лероном Мерфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за отсутствия сил. Об этом ТАСС сообщили в команде Тухугова.

Поединок между Тухуговым и Мерфи завершился вничью. После боя россиянина вынесли под руки в раздевалку.

"Зубайра сильно устал", - сказал собеседник агентства.

Поединок прошел на турнире в Абу-Даби, главным событием которого станет бой за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории между действующим обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Дастином Порье.

В активе Тухугова стало 18 побед, четыре поражения и одна ничья.