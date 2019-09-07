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Поединок Нурмагомедов - Порье

Боец ММА Тухугов не смог пообщаться со СМИ после боя в UFC из-за усталости

После поединка с британцем Лероном Мерфи россиянина вынесли под руки в раздевалку

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов не смог пообщаться с журналистами после боя с британцем Лероном Мерфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за отсутствия сил. Об этом ТАСС сообщили в команде Тухугова.

Поединок между Тухуговым и Мерфи завершился вничью. После боя россиянина вынесли под руки в раздевалку.

"Зубайра сильно устал", - сказал собеседник агентства.

Поединок прошел на турнире в Абу-Даби, главным событием которого станет бой за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории между действующим обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Дастином Порье.

В активе Тухугова стало 18 побед, четыре поражения и одна ничья.

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Поединок Нурмагомедов - Порье
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