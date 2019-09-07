С возвращением. В "Лужниках" стартовали предсезонные контрольные прокаты фигуристов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Воробьевы горы стали в День города центром притяжения всех поклонников фигурного катания - в субботу на льду Малой спортивной арены "Лужников" стартовали предсезонные контрольные прокаты сборной России, и кандидаты в команду представили свои короткие программы. Арена, вмещающая почти девять тысяч зрителей, была заполнена на 80 процентов. На прокаты сезона-2019/2020 аккредитовались почти 90 российских СМИ, также приехали представители Японии. Повышенное внимание к прокатам нынешнего сезона вполне объяснимо. Во-первых, на взрослый уровень в предстоящем сезоне выходят три ученицы Этери Тутберидзе - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Во-вторых, после перерыва в карьере в большой спорт с новым партнером возвращается серебряный призер Игр-2014 в Сочи Ксения Столбова. В-третьих, безудержной любви болельщиков к звездам Игр-2018 Алине Загитовой и Евгении Медведевой никто не отменял, от сезона к сезону она становится только крепче, чему свидетельством большое количество плакатов и растяжек со словами поддержки в адрес юных звезд.

Первыми свои программы представили танцоры, в том числе серебряные призеры последнего чемпионата мира в японской Сайтаме Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигуристы задали прокатам элегантный тон легким и чистым исполнением на музыку из мюзикла "Поющие под дождем" и в отсутствие своих основных соперников Александры Степановой и Ивана Букина дуэт, который тренирует Александр Жулин, выглядел на голову выше остальных. Даже несмотря на то, что программы были поставлены совсем недавно - в июне. Как рассказал ТАСС Жулин, в конце прошлого сезона Кацалапов травмировал ногу и в результате некоторое время не мог даже надевать коньки. К счастью, подозрение на разрыв связок не подтвердилось, медики диагностировали сильное растяжение. Но это не помешало спортсменам форсировать подготовку программы и завершить ее даже раньше, чем обычно. Еще один яркий акцент в выступлении танцоров поставили с композицией на музыку из мюзикла "Кабаре" Бетина Попова и Сергей Мозгов. Спортсмены, которые привыкли эпатировать публику как на льду, так и в жизни, не стали себе изменять, выйдя на лед практически в карикатурных костюмах. Достаточно упомянуть желтый жилет, приклеенные усы и подведенные глаза партнера. Оправдает ли себя такой смелый выбор, покажет сезон. Синатра, блюз и Болеро Вслед за танцорами на лед "Лужников" вышли спортивные пары, и здесь основное внимание, безусловно, было приковано к двукратным серебряным призерам чемпионатов мира Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а также Столбовой, вставшей в пару с новым партнером Андреем Новоселовым. Тарасова и Морозов вышли на лед с новой программой на музыку "Болеро" Мориса Равеля, продемонстрировав зрителям результаты совместной работы с Мариной Зуевой. Ради этого сотрудничества спортсмены на время переехали в США, где работает Зуева. Как показал прокат, оно того стоило, поскольку пара выглядит по-настоящему обновленной. По словам Тарасовой, работа в США стала для фигуристов эмоциональной перезагрузкой.

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Столбова, выйдя на раскатку, задумчиво провела пальцами по бортику катка, как бы тактильно вспоминая ощущения выступления на московском льду, а после проката призналась, что ожидание возвращения было для нее приятным. И хотя блюз Столбовой и Новоселова был далек от идеального - партнерша сделала одинарный прыжок, а у фигуристов была не самая уверенная подкрутка - многие зрители приветствовали пару стоя. Отдельного внимания также заслуживают и молодые воспитанники Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показавшие по-настоящему качественное катание. Короткую программу спортсмены катают под My Way Фрэнка Синатры. Бабочки и нервы Чистыми прокатами в выступлениях мужчин порадовали 31-летний Сергей Воронов и 19-летний Макар Игнатов, который тренируется у Евгения Рукавицына. Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин сделали несколько ошибок. Воронов продемонстрировал программу, которую ему поставил олимпийский чемпион Сочи в танцах на льду Дмитрий Соловьев. Двукратный призер чемпионатов Европы назвал это интересным опытом, а исполнение короткой программы - маленьким шажком к своей цели. Коляда объяснил неудачный прокат началом сезона, анонсировав, что на этапах Гран-при он постарается исполнить два четверных прыжка. Спортсмен сообщил, что восстановился от травм и приступил к тренировкам с середины июля. Самарин считает, что контрольные прокаты дали ему проверить себя. Алиев признался, что по-прежнему испытывает проблемы с психологией и так и не научился чувствовать себя в своей тарелке. Медведева перестаралась, Загитова не нервничала Первой из лидеров российского женского одиночного катания на лед "Лужников" вышла чемпионка Европы Софья Самодурова. Спортсменка допустила падение с тройного флипа, ошиблась на тройном лутце, после чего призналась журналистам, что тяжело входит в новый сезон. Фигуристка предположила, что зажалась, но успокоила - она уже набирает свою привычную форму. Не избежала ошибки и Евгения Медведева - упала с тройного тулупа в каскаде с тройным флипом в самом начале программы. По ее признанию, причина не в нервах - перестаралась, поскольку очень хорошо чувствовала этот прыжок. "Я знаю, как с этим справляться", - заверила Медведева.