С возвращением. В "Лужниках" стартовали предсезонные контрольные прокаты фигуристов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Воробьевы горы стали в День города центром притяжения всех поклонников фигурного катания - в субботу на льду Малой спортивной арены "Лужников" стартовали предсезонные контрольные прокаты сборной России, и кандидаты в команду представили свои короткие программы. Арена, вмещающая почти девять тысяч зрителей, была заполнена на 80 процентов. На прокаты сезона-2019/2020 аккредитовались почти 90 российских СМИ, также приехали представители Японии.
Повышенное внимание к прокатам нынешнего сезона вполне объяснимо. Во-первых, на взрослый уровень в предстоящем сезоне выходят три ученицы Этери Тутберидзе - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Во-вторых, после перерыва в карьере в большой спорт с новым партнером возвращается серебряный призер Игр-2014 в Сочи Ксения Столбова. В-третьих, безудержной любви болельщиков к звездам Игр-2018 Алине Загитовой и Евгении Медведевой никто не отменял, от сезона к сезону она становится только крепче, чему свидетельством большое количество плакатов и растяжек со словами поддержки в адрес юных звезд.
Первыми свои программы представили танцоры, в том числе серебряные призеры последнего чемпионата мира в японской Сайтаме Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигуристы задали прокатам элегантный тон легким и чистым исполнением на музыку из мюзикла "Поющие под дождем" и в отсутствие своих основных соперников Александры Степановой и Ивана Букина дуэт, который тренирует Александр Жулин, выглядел на голову выше остальных. Даже несмотря на то, что программы были поставлены совсем недавно - в июне.
Как рассказал ТАСС Жулин, в конце прошлого сезона Кацалапов травмировал ногу и в результате некоторое время не мог даже надевать коньки. К счастью, подозрение на разрыв связок не подтвердилось, медики диагностировали сильное растяжение. Но это не помешало спортсменам форсировать подготовку программы и завершить ее даже раньше, чем обычно.
Еще один яркий акцент в выступлении танцоров поставили с композицией на музыку из мюзикла "Кабаре" Бетина Попова и Сергей Мозгов. Спортсмены, которые привыкли эпатировать публику как на льду, так и в жизни, не стали себе изменять, выйдя на лед практически в карикатурных костюмах. Достаточно упомянуть желтый жилет, приклеенные усы и подведенные глаза партнера. Оправдает ли себя такой смелый выбор, покажет сезон.
Синатра, блюз и Болеро
Вслед за танцорами на лед "Лужников" вышли спортивные пары, и здесь основное внимание, безусловно, было приковано к двукратным серебряным призерам чемпионатов мира Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а также Столбовой, вставшей в пару с новым партнером Андреем Новоселовым.
Тарасова и Морозов вышли на лед с новой программой на музыку "Болеро" Мориса Равеля, продемонстрировав зрителям результаты совместной работы с Мариной Зуевой. Ради этого сотрудничества спортсмены на время переехали в США, где работает Зуева. Как показал прокат, оно того стоило, поскольку пара выглядит по-настоящему обновленной. По словам Тарасовой, работа в США стала для фигуристов эмоциональной перезагрузкой.
Столбова, выйдя на раскатку, задумчиво провела пальцами по бортику катка, как бы тактильно вспоминая ощущения выступления на московском льду, а после проката призналась, что ожидание возвращения было для нее приятным. И хотя блюз Столбовой и Новоселова был далек от идеального - партнерша сделала одинарный прыжок, а у фигуристов была не самая уверенная подкрутка - многие зрители приветствовали пару стоя.
Отдельного внимания также заслуживают и молодые воспитанники Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показавшие по-настоящему качественное катание. Короткую программу спортсмены катают под My Way Фрэнка Синатры.
Бабочки и нервы
Чистыми прокатами в выступлениях мужчин порадовали 31-летний Сергей Воронов и 19-летний Макар Игнатов, который тренируется у Евгения Рукавицына. Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин сделали несколько ошибок.
Воронов продемонстрировал программу, которую ему поставил олимпийский чемпион Сочи в танцах на льду Дмитрий Соловьев. Двукратный призер чемпионатов Европы назвал это интересным опытом, а исполнение короткой программы - маленьким шажком к своей цели.
Коляда объяснил неудачный прокат началом сезона, анонсировав, что на этапах Гран-при он постарается исполнить два четверных прыжка. Спортсмен сообщил, что восстановился от травм и приступил к тренировкам с середины июля.
Самарин считает, что контрольные прокаты дали ему проверить себя. Алиев признался, что по-прежнему испытывает проблемы с психологией и так и не научился чувствовать себя в своей тарелке.
Медведева перестаралась, Загитова не нервничала
Первой из лидеров российского женского одиночного катания на лед "Лужников" вышла чемпионка Европы Софья Самодурова. Спортсменка допустила падение с тройного флипа, ошиблась на тройном лутце, после чего призналась журналистам, что тяжело входит в новый сезон. Фигуристка предположила, что зажалась, но успокоила - она уже набирает свою привычную форму.
Не избежала ошибки и Евгения Медведева - упала с тройного тулупа в каскаде с тройным флипом в самом начале программы. По ее признанию, причина не в нервах - перестаралась, поскольку очень хорошо чувствовала этот прыжок. "Я знаю, как с этим справляться", - заверила Медведева.
Загитовой прокат удался, впрочем, как и всем ученицам Тутберидзе в субботу - Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной. Загитова подчеркнула, что для нее контрольные прокаты так же важны, как и соревнования. Сейчас она научилась готовиться спокойно, почти не нервничать, а адреналин, который присутствует во время соревнований, только помогает ей легче прыгать.
Щербакова после удачного проката короткой программы сообщила, что в произвольной программе намерена исполнить четверной лутц. Трусова в нынешнем сезоне будет делать тройной аксель. Косторная предпочла обещаний не давать.
Одна из самых опытных представительниц российского фигурного катания Елизавета Туктамышева допустила несколько ошибок, после чего напомнила, что прокаты на то и прокаты, чтобы показать техническим специалистам то, что наработано, что можно улучшить, чтобы полностью быть готовым к выступлениям. "Это такой пинок, который позволяет понять - сезон начался, нужно выступать перед публикой, готовить платье", - сказала она.
8 сентября фигуристы продемонстрируют произвольные программы.