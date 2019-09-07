Глава Дагестана поздравил Нурмагомедова с победой над Порье в титульном бою UFC

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Порье в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

В субботу Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Поединок прошел в Абу-Даби.

"Поздравляю вас с триумфальной победой! Сегодня мир рукоплещет Хабибу. Примите благодарность за выдающийся вклад в достижения борцов Дагестана и отечественного спорта. Здоровья, счастья и новых достижений вам, родным и близким", - цитирует пресс-служба поздравление Васильева.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова теперь 28 побед (18 - досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье - 25 побед (19 досрочно) и 6 поражений.