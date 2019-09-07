Порье: Нурмагомедов заслуженно является чемпионом UFC

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /ТАСС/. Американец Дастин Порье считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов заслуженно владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг). Об этом он сообщил журналистам после боя с Нурмагомедовым.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.

"Я планировал, что моими раундами будут четвертый или пятый, что я там включусь. Но нет, этого не произошло, план сменился. Что ж, Хабиб - чемпион, он заслужил", - сказал Порье.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье - 25 побед (19 досрочно) и 6 поражений.