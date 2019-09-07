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Поединок Нурмагомедов - Порье

Нурмагомедов назвал Порье одним из лучших бойцов в UFC

Россиянин также назвал своего следующего соперника

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал американца Дастина Порье одним из лучших в бойцов смешанного стиля. Об этом россиянин рассказал журналистам.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.

"Порье один из лучших оппонентов, он один из лучших в мире. Не просто чемпион, один из лучших", - сказал Нурмагомедов.

Также россиянин ответил на вопрос по поводу своего будущего соперника. "Мой следующий оппонент? Двойной бургер с сыром", - сказал Нурмагомедов.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье - 25 побед (19 досрочно) и 6 поражений.

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Поединок Нурмагомедов - Порье
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