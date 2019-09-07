Тренер Нурмагомедова: бой против Порье за титул UFC прошел по плану

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /ТАСС/. Тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против американца Дастина Порье прошел по плану.

"План на бой выполнен. Это был отличный поединок, Хабиб неоспоримо лучший", - сказал Мендес в беседе с ТАСС.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.