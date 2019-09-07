Нурмагомедов заявил, что присутствие отца придавало ему сил в бою за титул чемпиона UFC

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что присутствие на поединке отца и тренера Адбулманапа Нурмагомедова придавало ему дополнительных сил в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против американца Дастина Порье. Об этом россиянин рассказал журналистам.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.

"Отец в углу придавал мне сил. Он был рядом во время сгонки веса, это очень помогло. Но сегодня было очень много родственников, раньше они все были у телевизора", - сказал Нурмагомедов, отвечая на вопрос ТАСС.

Абдулманап Нурмагомедов не может присутствовать на боях сына в США. Ранее американская виза отца российского спортсмена была аннулирована, позднее он несколько раз получал отказ в консульстве в выдаче новой визы.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье - 25 побед (19 досрочно) и 6 поражений.