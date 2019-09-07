Нурмагомедов заявил, что больше не будет прыгать в толпу с ограждений октагона

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что перестанет прыгать в толпу с ограждений октагона. Об этом спортсмен сказал журналистам.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Сразу после поединка россиянин перелез через ограждение и бросился в толпу обниматься со своей командой. В прошлом году после боя с Конором Макгрегором Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил потасовку с членами команды ирландца, за что впоследствии получил дисквалификацию и штраф.

"Изначально я прыгал к своим родным, к дядям, но я бы упал на бетон, а тут стоял [глава UFC] Дэйна Уайт, он мягкий, и я прыгнул на него. Конечно, пора переставать прыгать. Это был прыжок радости, но мы не этому учим детей", - сказал Нурмагомедов.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.