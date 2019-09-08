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Летние олимпийские виды спорта

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Борзаковский поедет на ЧМ

22 российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус, будут внесены в заявку на турнир
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Главный тренер команды России по легкой атлетике Юрий Борзаковский намерен быть рядом со своими спортсменами на чемпионате мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Об этом Борзаковский сообщил ТАСС.

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 400 метров Борзаковский входит в число 42 российских тренеров и специалистов, кому Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила право быть аккредитованными на международных стартах.

"Я поеду на чемпионат мира, отправлюсь туда 24 сентября. Наши спортсмены начнут прилетать в Доху с 25 сентября. Это будут ступенчатые заезды, индивидуальные к каждому старту", - заметил главный тренер.

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Как ранее сообщил ТАСС Борзаковский, 22 российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус, будут внесены в заявку на чемпионат мира. Еще 35 отечественных спортсменов смогут поехать в Доху в случае, если IAAF до 16 сентября выдаст им разрешения для участия в международных стартах.

"Загадывать, сколько наград завоюют наши ребята в Дохе, я не хочу. Медальные планы - дело неблагодарное. Но я очень надеюсь, что нашим спортсменам удастся показать свои лучшие результаты в сезоне и полностью реализовать себя на главном старте года", - сказал главный тренер.

Сборная России по легкой атлетике на время приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF лишена возможности выступать на международных стартах единой командой (за исключением соревнований, проводимых под эгидой Международного и Европейских олимпийских комитетов). Российские легкоатлеты будут заявлены на ЧМ-2019 как нейтральные спортсмены. На предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2017 году в Лондоне, легкоатлетов из России сопровождали только их личные тренеры, а их единственным официальным представителем была сотрудник ВФЛА Елена Орлова.

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