Главный тренер сборной России по легкой атлетике Борзаковский поедет на ЧМ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Главный тренер команды России по легкой атлетике Юрий Борзаковский намерен быть рядом со своими спортсменами на чемпионате мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Об этом Борзаковский сообщил ТАСС.

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 400 метров Борзаковский входит в число 42 российских тренеров и специалистов, кому Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила право быть аккредитованными на международных стартах.

"Я поеду на чемпионат мира, отправлюсь туда 24 сентября. Наши спортсмены начнут прилетать в Доху с 25 сентября. Это будут ступенчатые заезды, индивидуальные к каждому старту", - заметил главный тренер.