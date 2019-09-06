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Допинг-скандал вокруг российского спорта

IAAF пригласила Шляхтина выступить с докладом о легкой атлетике России на конгрессе в Дохе

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций пройдет 25 и 26 сентября
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) пригласило президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина выступить на сентябрьском конгрессе IAAF в Дохе с докладом о состоянии дел в российской легкой атлетике. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы IAAF Яннис Николау.

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Конгресс IAAF в Дохе будет проходить 25 и 26 сентября. В рамках конгресса пройдут выборы нового руководства международной федерации.

"Также, как и на прошлом конгрессе, который проходил в 2017 году в Лондоне, мы пригласили президента ВФЛА выступить и представить на конгрессе прогресс, достигнутый Всероссийской федерацией легкой атлетики в выполнении всех критериев восстановления", - отметил Николау.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.

Вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в своих правах будет рассматриваться на совете IAAF и конгрессе организации.

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