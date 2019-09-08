Нурмагомедов хочет видеть себя на первом месте в рейтинге UFC вне зависимости от категории

ТАСС, 8 сентября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов хочет видеть себя на первом месте в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. Комментарий Нурмагомедова приводит пресс-служба UFC.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. На данный момент первое место в рейтинге занимает обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс, Нурмагомедов располагается на второй строчке.

"На следующей неделе поставьте меня на первую строчку списка. Думаю, я этого заслуживаю. Я доминирую над всеми соперниками, я непобежденный боец. Кажется, этим я заслуживаю некоторое уважение", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC. В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.