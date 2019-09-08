Жара в Абу-Даби. Нурмагомедов защитил титул UFC

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /ТАСС/. Хабиб Нурмагомедов защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в поединке с американцем Дастином Порье.
Бой в легкой весовой категории (до 70,3 кг) проходил на турнире UFC 242 в Абу-Даби при 40-градусной жаре на улице и 30-градусной - внутри арены, которая представляла собой временную конструкцию, - кондиционеры не справлялись со своей работой.
Турнир в Абу-Даби был насыщен интересными поединками. Свой бой проводил Майрбек Тайсумов, он подошел к турниру с серией из шести побед. Его оппонент бразилец Карлос Диего Феррейра прервал эту серию, победив уже второго россиянина подряд.
Бои проводили партнеры Нурмагомедова по команде Зубайра Тухугов и Ислам Махачев. Тухугов выступал впервые после трехлетнего перерыва, связанного с дисквалификацией за допинг и отстранением за драку после боя Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин свел к ничьей поединок против британца Лерона Мерфи.
Махачев свой бой с бразильцем Дэйви Рамосом провел уверенно и завершил победой единогласным решением судей.
Спасся от гильотины и задушил сам
Порье подошел к бою с Нурмагомедовым на хорошем ходу, в его активе были победы над Максом Холлоуэем и Джастином Гэйтжи. Первые полторы минуты соперники присматривались друг к другу, действуя в стойке и проводя минимальное количество ударов, но первая же ударная комбинация Нурмагомедова потрясла американца, и он пропустил выпад россиянина в ноги. Оставшуюся часть раунда соперники провели в борьбе, россиянин трижды выходил на удушающий прием, но американец каждый раз избегал опасного положения.
В начале второго раунда соперники прибегли к ударным действиям, в ходе этой "перестрелки" Нурмагомедов пропустил сильный удар и был вынужден какое-то время спасаться бегством. Но в итоге темп спал, россиянин снова совершил выпад в ноги и навязал противнику борьбу в партере. Однако американец и на этот раз хорошо оборонялся, не допустив опасных ситуаций.
"Он сделал хороший захват, но я смог выйти из него. Он не сумел меня задушить, после чего Дастин просто сломался психологически. Я знал, что так будет", - сказал Нурмагомедов после боя.
В третьем раунде картина не изменилась, разве только россиянин намного быстрее, чем в первых двух раундах, перевел соперника в партер, через 40 секунд после начала отрезка. После вязкой борьбы у сетки Нурмагомедову удалось захватить шею противника и удачно провести удушающий прием, американец капитулировал, и рефери остановил поединок. Бой был остановлен через 2 минуты 6 секунд после начала третьего раунда.
После победы Нурмагомедов не смог сдержать эмоций и вновь выпрыгнул за октагон, приземлившись на президента UFC Дэйну Уайта.
"Я прыгал в сторону родственников. А тут стоял [глава UFC] Дэйна Уайт, он мягкий. Это был прыжок счастья", - сказал боец.