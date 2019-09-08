Жара в Абу-Даби. Нурмагомедов защитил титул UFC

Бой в легкой весовой категории (до 70,3 кг) проходил на турнире UFC 242 в Абу-Даби при 40-градусной жаре на улице и 30-градусной - внутри арены, которая представляла собой временную конструкцию, - кондиционеры не справлялись со своей работой.

Турнир в Абу-Даби был насыщен интересными поединками. Свой бой проводил Майрбек Тайсумов, он подошел к турниру с серией из шести побед. Его оппонент бразилец Карлос Диего Феррейра прервал эту серию, победив уже второго россиянина подряд.

Бои проводили партнеры Нурмагомедова по команде Зубайра Тухугов и Ислам Махачев. Тухугов выступал впервые после трехлетнего перерыва, связанного с дисквалификацией за допинг и отстранением за драку после боя Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин свел к ничьей поединок против британца Лерона Мерфи.

Махачев свой бой с бразильцем Дэйви Рамосом провел уверенно и завершил победой единогласным решением судей.

Спасся от гильотины и задушил сам

Порье подошел к бою с Нурмагомедовым на хорошем ходу, в его активе были победы над Максом Холлоуэем и Джастином Гэйтжи. Первые полторы минуты соперники присматривались друг к другу, действуя в стойке и проводя минимальное количество ударов, но первая же ударная комбинация Нурмагомедова потрясла американца, и он пропустил выпад россиянина в ноги. Оставшуюся часть раунда соперники провели в борьбе, россиянин трижды выходил на удушающий прием, но американец каждый раз избегал опасного положения.