Базаревич: российские баскетболисты разочарованы невыходом в плей-офф Кубка мира

ТАСС, 8 сентября. Баскетболисты сборной России разочарованы непопаданием в стадию плей-офф Кубка мира, который проходит в Китае. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

В воскресенье сборная России в заключительном матче второго группового раунда обыграла команду Венесуэлы (69:60) и заняла третье место в группе I. Россияне завершили выступление на Кубке мира.

"Не все опять смогли перебороть себя, но в итоге мы нашли людей, которые побились, и я очень рад, что мы победили. Главное [в победе] - это собственное самоуважение. Мы благодарны болельщикам, знаем, что нас поддерживают дома, спасибо всем. Конечно, сейчас [испытываем] разочарование, что мы не смогли пройти дальше, но будем работать", - сказал Базаревич.

Сборная России благодаря выходу во второй групповой раунд обеспечила себе место в одном из четырех квалификационных турниров, победа в котором даст право выступить на Олимпийских играх 2020 года. Всего в каждом турнире будут участвовать по шесть сборных, соревнования пройдут с 6 по 12 июля 2020 года.

Кубок мира в Китае завершится 15 сентября.