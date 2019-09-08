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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылся чемпионат мира по боксу

С открытием турнира собравшихся поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Центр МВЦ "Екатеринбург-Экспо" Ольга Кузьмина/ТАСС
Описание
Центр МВЦ "Екатеринбург-Экспо"
© Ольга Кузьмина/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди мужчин прошла в воскресенье в Екатеринбурге в центре МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

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"Хочу поприветствовать всех в этом замечательном городе, поблагодарить Россию за радушный прием, большое спасибо генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, - сказал, выступая на открытии, исполняющий обязаноости президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан. - Вы поддержали нас с огромным энтузиазмом, последние месяцы ситуация в AIBA была непростой, но мы вместе смогли ее преодолеть. Именно мировой чемпионат должен доказать всему миру, насколько преданы мы этому виду спорта. Не политика должна быть центром мира, а спорт и все, что его толкает вперед".

С открытием чемпионата собравшихся поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Я поздравляю всех с открытием чемпионата по боксу среди мужчин. Уверен, XX юбилейный чемпионат войдет в историю спорта. На соревнования заявилось рекордное число спортсменов, действующие чемпионы мира, победители Олимпийских игр. Для всех уральцев большая честь, что Екатеринбург выбран местом проведения столь престижных соревнований - это знак высокого доверия к нашему региону, которым накоплен большой опыт проведения больших спортивных состязаний", - заявил он.

В состав российской сборной вошли: Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Чемпионат мира по боксу завершится 21 сентября.

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