Камельзон: Медведев и Надаль показали уникальный теннис в финале US Open

23-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, проиграл Надалю (2) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

"Это просто сумасшествие, такого я еще не видел, это лучший из финалов Больших шлемов, такой матч бывает раз в десятилетие. Это опыт Надаля и упущенный шанс Медведева. Необыкновенное счастье фаворита в том, что он остался стоять на ногах, не упал и остался верен себе. Надаль, конечно, является фаворитом, его заслуги в теннисе величайшие, и то, что Медведев дал такой бой в финале, связано только с его талантом, характером, патриотическим отношением к делу", - сказал Камельзон.

"Если Медведев подлечит некоторые свои травмы, то он действительно станет игроком номер один. Уникальный, харизматичный игрок, который ни на кого не похож, со своим почерком и недостатками. Над недостатками можно поработать, но у человека есть чувство мяча, способность сыграть его так, как никто не сыграет", - добавил специалист.

Финальный матч Открытого чемпионата США продолжался 4 часа 49 минут.

"Они показали уникальный теннис, Надаль в своем возрасте проявил такое физическое мужество, устоял. В пятом сете Медведев его упустил, когда вел 40:0, должен был взять гейм, но Даниил немного дал волю себе, сделал вдох, который не стоило делать. Надо было брать этот гейм, и тогда все могло бы повернуться в другую сторону, но игра есть игра. На сегодняшний день в теннисном мире Медведев - герой номер один, это фантастический финал", - считает Камельзон.

Теннисный учебник

Матч в эфире Первого канала комментировали бывшая первая ракетка мира Марат Сафин и Александр Кузмак. По словам Камельзона, по анализу игры, который провел Сафин в эфире, можно составить теннисный учебник.

"Наконец получил удовольствие от телевидения, потому что матч комментировал Марат Сафин. Он говорил о том, как надо играть спортсмену и как тренеру работать с этим спортсменом, лучшего учебника ни в какой литературе, даже переводной, я бы не нашел. Он объяснял само существо тенниса, фундаментальные вещи простым языком, и поэтому в том числе матч смотрелся с интересом", - отметил заслуженный тренер России.

Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составил $57 млн, Надаль получил за победу $3,85 млн, Медведев - $1,9 млн. В 2018 году в мужском одиночном турнире победу одержал серб Новак Джокович. В обновленном рейтинге ATP Медведев поднимется с пятой на четвертую позицию.

В активе Надаля стало 19 побед на турнирах Большого шлема. По этому показателю испанец занимает второе место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 побед.