Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA

ТАСС, 9 сентября. Австралийка Эшли Барти поднялась со второго на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
На завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) Барти дошла до четвертого круга, где проиграла китаянке Ван Цян. Победительница US Open канадка Бьянка Андрееску поднялась с 15-го на пятое место, финалистка турнира - американка Серена Уильямс - опустилась на одну строчку и занимает девятую позицию.
Второе место в рейтинге занимает Каролина Плишкова из Чехии, замыкает тройку украинка Элина Свитолина. Японка Наоми Осака, которая возглавляла рейтинг до US Open, опустилась на четвертую строчку. На турнире в США японка дошла до четвертого круга.
Лучшей из россиянок в рейтинге является Екатерина Александрова, занимающая 39-е место. На US Open теннисистка проиграла во втором круге. Мария Шарапова, проигравшая в первом круге US Open Уильямс, покинула топ-100 рейтинга и располагается на 135-м месте.
Рейтинг WTA от 9 сентября:
- 1 (2). Эшли Барти (Австралия) - 6501 очко;
- 2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6125;
- 3 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5032;
- 4 (1). Наоми Осака (Япония) - 4846;
- 5 (15). Бьянка Андрееску (Канада) - 4835;
- 6 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4803;
- 7 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4326;
- 8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4325;
- 9 (8). Серена Уильямс (США) - 3935;
- 10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3738...
- 39 (43). Екатерина Александрова (Россия) - 1333...
- 40 (42). Дарья Касаткина (Россия) - 1270;
- 41 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1240...
- 48 (51). Вероника Кудерметова (Россия) - 1064…
- 54 (61). Маргарита Гаспарян (Россия) - 1029…
- 65 (63). Светлана Кузнецова (Россия) - 936...
- 72 (72). Анастасия Потапова (Россия) - 844;
- 73 (84). Анна Блинкова (Россия) - 837...
- 97 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) - 630...
- 135 (87). Мария Шарапова (Россия) - 466.