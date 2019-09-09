Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA

ТАСС, 9 сентября. Австралийка Эшли Барти поднялась со второго на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

На завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) Барти дошла до четвертого круга, где проиграла китаянке Ван Цян. Победительница US Open канадка Бьянка Андрееску поднялась с 15-го на пятое место, финалистка турнира - американка Серена Уильямс - опустилась на одну строчку и занимает девятую позицию.

Второе место в рейтинге занимает Каролина Плишкова из Чехии, замыкает тройку украинка Элина Свитолина. Японка Наоми Осака, которая возглавляла рейтинг до US Open, опустилась на четвертую строчку. На турнире в США японка дошла до четвертого круга.

Лучшей из россиянок в рейтинге является Екатерина Александрова, занимающая 39-е место. На US Open теннисистка проиграла во втором круге. Мария Шарапова, проигравшая в первом круге US Open Уильямс, покинула топ-100 рейтинга и располагается на 135-м месте.

Рейтинг WTA от 9 сентября: