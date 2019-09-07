Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open

37-летняя американка (8-й номер посева) проиграла Андрееску (15) со счетом 3:6, 5:7. Спортсменки провели второй очный поединок, оба раза сильнее была канадская теннисистка. Уильямс старше соперницы на 18 лет, это самая большая разница в возрасте между финалистками турниров Большого шлема в открытой эре.

Андрееску впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема, до этого ее лучшим результатом был выход во второй круг на Australian Open (2019) и "Ролан Гаррос" (2019). В 2019 году Андрееску провела восемь матчей против теннисисток из топ-10 мирового рейтинга, в которых одержала восемь побед. Она стала первой канадской теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, а также первой победительницей, родившейся после 2000 года. Андрееску в этом году впервые попала на US Open не через квалификацию и стала первой теннисисткой с 1937 года, которая победила в турнире после дебютного включения в основную сетку.

Уильямс является шестикратной победительницей US Open, также на ее счету семь побед на Уимблдоне, три - на Открытом чемпионате Франции и семь - на Открытом чемпионате Австралии. В общей сложности на ее счету 23 победы на турнирах Большого шлема, рекорд по этому показателю принадлежит австралийке Маргарет Корт, на счету которой 24 победы. В последний раз Уильямс победила на турнире Большого шлема в Австралии в 2017 году, после этого американка трижды доходила до финала, но ни разу не одержала победу.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. В воскресенье в финале в мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль (начало - 23:00 мск).